Yılbaşında 1 milyon tatilci

20.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:10

AKDENİZ ve Ege sahilleri, kayak merkezleri, İstanbul ve Kıbrıs'taki oteller, bu yılbaşında en yüksek doluluk oranlarına ulaşacak. 1 milyona yakın kişinin tatile çıkması beklenen yılbaşında en büyük ilgi, ünlü sanatçıların akın ettiği Kıbrıs'a oldu.

Yılbaşında bu yıl 1 Ocak resmi tatil günü çarşambaya denk gelmesiyle birçok tatilci, pazartesi ve salı günlerini hafta sonu ile birleştirerek, 5 günlük tatil programı yaptı. Turizm sektörü temsilcilerine göre Türkiye genelinde 1 milyona yakın kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu yılbaşında ünlüler, en çok Kıbrıs otellerinde sahnede olacak.

Kaynak: DHA