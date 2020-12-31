Yılbaşına saatler kala takla atan otomobilin sürücüsü 3.77 promil alkollü çıktı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Gürdal D. (40), içerisinde köpeğinin de bulunduğu otomobille takla attı. Sağlık ekibinin hastane talebini reddeden ve alkolmetreyi üflememek için direnen Gürdal D.'nin 3.77 promil alkollü oldu tespit edilince ehliyetine el konulup idari para cezası uygulandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Orhangazi ilçesindeki, kırsal Yeniköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Kırsal Yeniköy Mahallesi'nden Orhangazi ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Güldal D. yönetimindeki 26 ACC 322 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atarak yan duran otomobili düzelten çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yılbaşına saatler kala meydana gelen kazada yaralanan sürücü kadına, ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Sağlık ekibinin hastaneye gitme teklifini ısrarla reddeden Güldal D., polis ekiplerinin de alkol ölçme isteğini uzun süre geri çevirdi. Bir süre sonra alkolmetreye üfleyen Güldal D.'nin, 3,77 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü Gürdal D., polis ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında otomobilinden çıkarılarak, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Alkollü araç kullanmaktan ötürü Güldal D.'nin ehliyetine el konulurken, idari para cezası da uygulandı.

Bu arada otomobil içerisinden Güldal D.'ye ait olduğu belirlenen bir köpek çıktı. Çevredeki bir vatandaş, kaza nedeniyle şaşkın olduğu gözlenen köpeği, bir süre kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY