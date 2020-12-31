YILBAŞINA SAATLER KALA KARAKÖY MEYDANI'NDA YOĞUNLUK

Yeni yıla saatler kala Karaköy Meydanı'nda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Karaköy Sahili'nde bazı vatandaşların balık tuttuğu görülürken, bazı vatandaşların da evlerine gitmek için tramvay önünde yoğunluk oluşturduğu görüldü. Galata Kulesi ise yine yerli ve yabancı turistlerin önünde fotoğraf sırasına girdiği anlara tanık oldu. Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi'nin girişinde ise yoğun insan kalabalığı olduğu görüldü.

Görüntü dökümü

--------------------Galata Kulesi önünde fotoğraf çekilenler-Sokaktan kalabalık görüntüsü-Karaköy meydanından kalabalık görüntüsü-Karaköy sahilinde balık tutanlar

-İstiklal Caddesi girişinden kalabalık görüntüsü

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı