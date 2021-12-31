Yılbaşına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin trafik haritasına göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e çıktı.

Yılbaşına saatler kala işlerinden çıkan kimi vatandaş evlerinin yolunu tutarken kimisi de yılbaşını geçirecekleri noktalara ulaşmak için yola çıktı. Bu nedenle mega kent İstanbul'un ana arterlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB'nin trafik haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 65'e çıktı. Öte yandan trafikte yaşanan yoğunluk drone ile görüntülendi. - İSTANBUL