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Yılbaşına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Haberler | Genel

Yılbaşına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk Trafik yoğunluğu yüzde 65'e çıktı Yılbaşına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

İSTANBUL (İHA) - Yılbaşına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk

Trafik yoğunluğu yüzde 65'e çıktı

İSTANBUL - Yılbaşına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin trafik haritasına göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e çıktı.

Yılbaşına saatler kala işlerinden çıkan kimi vatandaş evlerinin yolunu tutarken kimisi de yılbaşını geçirecekleri noktalara ulaşmak için yola çıktı. Bu nedenle mega kent İstanbul'un ana arterlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB'nin trafik haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 65'e çıktı. Öte yandan trafikte yaşanan yoğunluk drone ile görüntülendi.

Yılbaşına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk

Yılbaşına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk

Yılbaşına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk

Yılbaşına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk

Yılbaşına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk

Yılbaşına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Son Dakika Haberleri

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