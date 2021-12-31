YILBAŞINA SAATLER KALA EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK - Haberler
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YILBAŞINA SAATLER KALA EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YILBAŞINA saatler kala Eminönü'nde yılbaşı alışverişi hareketliliği yaşandı.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (DHA) - YILBAŞINA saatler kala Eminönü'nde yılbaşı alışverişi hareketliliği yaşandı.

2022'ye sayılı saatler kala İstanbul'un alışveriş için vazgeçilmez noktalarında Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. Vatandaşların en çok kuruyemiş ve hediyelik eşya tezgahlarını doldurduğu görüldü.

Alışveriş yapmak için Eminönü'ne gelen İlhami Aslan, "Yılbaşını evde ailemle geçireceğiz. Akşam için zeytin ve peynir aldım. 70 lira verdim" dedi. Yılbaşı hediyesi almak için Eminönü'nü tercih eden Sevim Akyüzlü ise "Yeğenime yılbaşı hediyesi almak için Eminönü'ne geldim. Yılbaşını ailem ile evde geçireceğim. Hediye son ana kaldı ancak anca işten izin alabildik" diye konuştu.

YILBAŞINA SAATLER KALA EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK

YILBAŞINA SAATLER KALA EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK

YILBAŞINA SAATLER KALA EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK

YILBAŞINA SAATLER KALA EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK

YILBAŞINA SAATLER KALA EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK

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