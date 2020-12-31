Yılbaşına saatler kala Alaçatı boş kaldı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde geçen yılbaşlarında binlerce kişiye ev sahipliği yapan Alaçatı Çarşısı, bu yıl koronavirüs salgını dolayısıyla yılbaşına saatler kala boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen genelge kapsamında koronavirüs nedeniyle bu yılbaşında dışarıda kutlamalar yasaklandı. Saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına ve yılbaşına saatler kala, Çeşme'deki Alaçatı Çarşısı da boş kaldı. Her yılbaşında ilçedeki kutlamaların merkezleri arasında yer alan ve binlerce kişiye ev sahipliği yapan Alaçatı Çarşısı, geçen yılların aksine bu defa sessiz kaldı. Çeşmeliler, alışverişlerini öğle saatlerinde yapıp, evlerine çekildi. İlçe girişi ve birçok noktasında emniyet güçleri de sokaklar boş olsa da görev yapmaya devam ediyor.

'İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYE ŞAHİT OLUYORUM'Çarşı esnafı Erdal Gökdoğan, geçen yıllara göre ciddi bir farkın olduğunu söyledi. Gökdoğan, "Geçen yıla göre bugünkü durum kıyaslanamaz. Geçtiğimiz yıllarda yılbaşı günlerinde Alaçatı Çarşısı'nda kalabalıktan yürüyemezdiniz. Bugün kimsecikler yok. Yaklaşık 45 senedir buradayım ve ilk kez böyle bir şeye şahit oluyorum. Umarım önümüzdeki yıl hepimiz için daha sağlıklı bir yıl olur ve Alaçatı'ya eski günlerdeki gibi görürüz" dedi.'BURADA KALABALIKTAN ADIM ATILAMAZDI'Alaçatı'yı 'ölü bir şehir' olarak nitelendiren Kemal İşcan, "Gündüz biraz hareket vardı. Alışverişe çıkanlar evlerine döndü ve çarşı boşaldı. Geçtiğimiz yıllara göre çok fark var. Geçen yıllarda burada kalabalıktan adım atılmazdı. Bugün ise adeta ölü bir şehir gibi. Bu sebeple birçok esnaf da dükkanını açmadı. Önümüzdeki seneden çok umutluyum. Hepimiz yaşadığımız bugünlerin kıymetini bilecek ve daha güzel olacak" diye konuştu.'ÇOK GARİP GELİYOR '

Çarşının 50 yıllık esnaflarından olan Hayri Berkan ise, "Koronavirüs sebebiyle bugün kimse yok. Tabii ki bu durum oldukça garip geliyor. Çünkü alıştığımız bir düzen vardı. O yüzden bu sakinlik herkes için oldukça zor. İnşallah yeni yılda bu illetten kurtuluruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI