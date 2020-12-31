Yılbaşına özel sesli kitap platformu 4 gün boyunca ücretsiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yılbaşına özel sesli kitap platformu 4 gün boyunca ücretsiz

31.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:48
Yılbaşına özel sesli kitap platformu 4 gün boyunca ücretsiz

Dinlebi pandemi sebebiyle zorlu geçen bir yılın ardından herkesin evlerinde gireceği yılbaşı gecesi için sesli kitap arşivini 4 gün boyunca ücretsiz olarak kullanıma açtığını duyurdu.

Dinlebi pandemi sebebiyle zorlu geçen bir yılın ardından herkesin evlerinde gireceği yılbaşı gecesi için sesli kitap arşivini 4 gün boyunca ücretsiz olarak kullanıma açtığını duyurdu. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı 31 Aralık tarihinden itibaren 4 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli program kapsamında kullanıcılar 2 bine yakın sesli kitabı sınırsız dinleyebilecek.

Yerli sesli kitap platformu Dinlebi, 2021 yılbaşına özel olarak 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak kullanıcıların deneyimine sunuluyor. Dileyenlerin zaman, mekan, adet sınırı olmadan, seçecekleri kitabı dinleme şansı bulduğu aplikasyon, birbirinden değerli eserleri kullanıcılara ulaştırıyor. Platformdan yapılan yazılı açıklamada, binlerce yeni karakter, binlerce hikayenin içinden süzülerek dinleyiciyle buluştuğu aktarıldı.

Açıklamanın devamında, "Dünyanın ve Türkiye'nin en güçlü kalemlerinden oluşan bu muazzam seçki, dinleyenleri karantinanın kasvetli dünyasından alıp yeni dünyalara götürecek. Pandemi etkisiyle son dönemde kısıtlanan hayatlara ilham olacak kitaplar, dinleyen herkese yepyeni dünyalara yolculuk deneyimini sunacak. Mobil olarak Google Android ve iPhone Apple Store üzerinden indirilebilen Dinlebi uygulaması, app.dinlebi.com.tr adresinde" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Yaşar Güler Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Burak Özçivit Eser Yenenler Cengiz Kurtoğlu
Spor Can Bartu Okan Buruk Erol Bulut Fırat Aydınus Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Türk Yılbaşı Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yılbaşına özel sesli kitap platformu 4 gün boyunca ücretsiz - Haberler Kültür Sanat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 16:48:28. #1.15#
title