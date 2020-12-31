Yılbaşına özel sesli kitap platformu 4 gün boyunca ücretsiz

Dinlebi pandemi sebebiyle zorlu geçen bir yılın ardından herkesin evlerinde gireceği yılbaşı gecesi için sesli kitap arşivini 4 gün boyunca ücretsiz olarak kullanıma açtığını duyurdu.

Dinlebi pandemi sebebiyle zorlu geçen bir yılın ardından herkesin evlerinde gireceği yılbaşı gecesi için sesli kitap arşivini 4 gün boyunca ücretsiz olarak kullanıma açtığını duyurdu. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı 31 Aralık tarihinden itibaren 4 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli program kapsamında kullanıcılar 2 bine yakın sesli kitabı sınırsız dinleyebilecek.

Yerli sesli kitap platformu Dinlebi, 2021 yılbaşına özel olarak 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak kullanıcıların deneyimine sunuluyor. Dileyenlerin zaman, mekan, adet sınırı olmadan, seçecekleri kitabı dinleme şansı bulduğu aplikasyon, birbirinden değerli eserleri kullanıcılara ulaştırıyor. Platformdan yapılan yazılı açıklamada, binlerce yeni karakter, binlerce hikayenin içinden süzülerek dinleyiciyle buluştuğu aktarıldı.

Açıklamanın devamında, "Dünyanın ve Türkiye'nin en güçlü kalemlerinden oluşan bu muazzam seçki, dinleyenleri karantinanın kasvetli dünyasından alıp yeni dünyalara götürecek. Pandemi etkisiyle son dönemde kısıtlanan hayatlara ilham olacak kitaplar, dinleyen herkese yepyeni dünyalara yolculuk deneyimini sunacak. Mobil olarak Google Android ve iPhone Apple Store üzerinden indirilebilen Dinlebi uygulaması, app.dinlebi.com.tr adresinde" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı