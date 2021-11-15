Yılbaşı yaklaştı, sahte alkol üreticileri çoğaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yılbaşı yaklaştı, sahte alkol üreticileri çoğaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yılbaşı yaklaştı, sahte alkol üreticileri çoğaldı

Denizli polisi yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol üreticilerine operasyon düzenledi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli polisi yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol üreticilerine operasyon düzenledi. 2 şüpheli gözaltına alınırken litrelerce sahte alkol ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sahte alkol üreticilerine yönelik operasyon düzenledi. Yılbaşına yaklaşık 2 ay kala sahte alkol üreticileri çoğalması ise dikkatlerden kaçmadı. Düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 219 litre sahte alkol, 452 litre alkol yapımında kullanılan etil alkol, 100 şişe farklı ebatlarda kaçak alkol, 75 adet boş içki şişesi, 69 adet yapımda kullanılan aroma, 64 adet alkol yapım kiti ve 33 paket kaçak sigara ele geçirildi. - DENİZLİ

Yılbaşı yaklaştı, sahte alkol üreticileri çoğaldı

Yılbaşı yaklaştı, sahte alkol üreticileri çoğaldı

Aydın'da zincirleme trafik kazası! Yolcu otobüsü, minibüse çarptı: 1'i ağır 22 yaralı

Aydın'da zincirleme trafik kazası! Yolcu otobüsü, minibüse çarptı: 1'i ağır 22 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title