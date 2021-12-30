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Yılbaşı tedbirleri masaya yatırıldı

Yılbaşı tedbirleri masaya yatırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – 2022 yılına sayılı günler kala Düzce'de muhtemel oluşabilecek sorunlar öncesinde yılbaşı tedbirleri toplantısı düzenlendi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – 2022 yılına sayılı günler kala Düzce'de muhtemel oluşabilecek sorunlar öncesinde yılbaşı tedbirleri toplantısı düzenlendi. Toplantıda alınan kararlar yılbaşı akşamı uygulamaya geçirilecek.

2022 yılına girmeye sayılı günler kala Düzce'de bir çok noktada yılbaşı eğlencesi planlanıyor. Bu planlanan etkinliklerde herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmaması adına Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında 'yılbaşı tedbirleri' konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya, vali yardımcıları Süleyman Hurrem Aksoy ve Gürbüz Saltaş, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katılım sağladı. Yılbaşı günü ve gecesi Düzce'de huzur ve güven ortamı içinde geçirilmesi için gerekli tedbir kararlarının görüşüldüğü toplantıda alınan kararlar, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde uygulanacak. - DÜZCE

Yılbaşı tedbirleri masaya yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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