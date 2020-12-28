Yılbaşı tatili kaç gün? Okullar tatil mi? Yılbaşı tatilinde online ders olacak mı? Sınav olacak mı?

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yılbaşı tatilinin kaç gün olacağı merak edildi. Peki yılbaşı tatili kaç gün sürecek? 31 Aralık tatil olacak mı? 1 Ocak tatil mi? Yılbaşı resmi tatili hangi gün? Yılbaşında online ders olacak mı? Sınavlar iptal mi?

Yılbaşında okullar tatil olacak mı? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek? Yılbaşı tatili hangi gün başlıyor? Yılbaşında ders olacak mı?

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir.

YILBAŞI NE ZAMAN?

31 Aralık Perşembe 2020 günü yıl sonu olurken, 1 Ocak 2021 Cuma günü ise yılbaşıdır.

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yılbaşında sokağa çıkma yasakları, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre,sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Resmi olarak yılbaşı tatili 1 Ocak Cuma 2021 günüdür. Cumartesi ve Pazar günleri de katılırsa toplamda 3 gün tatil olacak diyebiliriz.

1 OCAK OKULLAR TATİL Mİ? ONLİNE DERS OLACAK MI?

1 Ocak resmi yılbaşı tatili olduğu için okullar da tatil olacak.

31 ARALIK PERŞEMBE TATİL Mİ? YILBAŞI YAKVİMİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak olan Yılbaşı kısıtlaması 31 Aralık Perşembe günü bekliyor. Bu kapsamda çalışanlar 31 Aralık Perşembe tatil mi sorularını soruyor. Yılbaşı Takvimi ve resmi tatillere bakıldığı zaman 1 Ocak 2021 günü resmi tatil olarak görülüyor. Yani 31 Aralık tatil ya da resmi tatil değil. 31 Aralık yarım gün mü sorusu da kurumdan kuruma değişiyor. Fakat resmi olarak 31 Aralık tüm iş günü olarak geçiyor.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? YILBAŞI İZNİ KAÇ GÜN?

2021 Yılbaşı tatili kaç gün olacak sorusu İçişleri Bakanlığı tarafından 3 gün olarak belirlendi. Yılbaşı izni 4 gece 3 gün olarak belirlendi. 31 Aralık Perşembe ve 4 Ocak Pazartesi aradı Yılbaşı tatili olarak resmi tatil ilan edildi.

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Yılbaşı tatili ya da diğer adıyla yılbaşı sokağa çıkma yasağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00'da başlayacak.1 Ocak 2021 Cuma, 2 Ocak 2021 Cumartesi, 3 Ocak 2021 Pazar tüm gün yasak olacak. 4 Ocak 2021 Pazartesi ise 05:00'a kadar yasak devam edecek.