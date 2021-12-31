Yılbaşı tatili için Van'a gelen İranlılar, kutlamalara erken başladı

VAN (DHA) - VAN'da oteller, yılbaşı için gelen İranlı turistlerle tamamen doldu. Yeni yıl kutlamasına erken başlayan İranlılar, otellerin eğlence salonlarında müzik eşliğinde sabaha kadar eğlendi.

İranlı turistler, her yılbaşı olduğu gibi bu yıl da eğlenmek için Van'ı tercih etti. İran'dan yılbaşı tatili için gelen turistler ile birlikte kentteki oteller tamamen doldu. Yeni yıl kutlamalarına erken başlayan İranlılar, konakladıkları otellerin eğlence salonlarında Farsça ve Azerice çalan müzik eşliğinde sabaha kadar eğlendi.

Turistler ise yeni yıla Van'da erken girdiklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.