Yılbaşı tatili için tercih yaylalarda bungolavlar oldu
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Yılbaşı tatili için tercih yaylalarda bungolavlar oldu

31.12.2020 10:42 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:46
Yılbaşı tatili için tercih yaylalarda bungolavlar oldu

KARADENİZ Bölgesi'nde yeni yılı doğayla baş başa karşılamak isteyenler, yaylalardaki dağ evleri ile bungolavlara akın etti.

KARADENİZ Bölgesi'nde yeni yılı doğayla baş başa karşılamak isteyenler, yaylalardaki dağ evleri ile bungolavlara akın etti. Rize'nin ünlü Ayder Yaylası'ndaki konaklama tesisleri, yüzdü 100 doldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'da başlayacak yılbaşı kısıtlamasında doğada tatil planı yapanların adresi Karadeniz Bölgesi oldu. En fazla ilgiyi ise Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü Ayder Yaylası gördü. Kısıtlamayı dağ evlerinde, bungalovlarda geçirmek isteyenler, Ayder'e geldi. Yayladaki tesisler yüzde 100 doldu. Tatilcilerin büyük bölümü konaklama tesisleri çevresinde zaman geçirirken kimi şambreller ile kayarak karın keyfini çıkardı.

'İSTANBULDAN YAYLAYA KAÇTIK'İstanbul'dan gelen Ayşe Arslanoğlu, "Pandemiden dolayı çok bunaldık. 'İstanbul'dan yaylalara kaçalım' dedik. Ayder'i ve bungalov konaklamayı tercih ettik. Kalabalıktan uzak, kendimizi evimizde, güvende hissettiğimiz bir ortamda tatilimizi yapıyoruz. Kısıtlamayı burada geçireceğiz, enerji depolayarak yeni yıla başlayacağız" dedi.'DAĞ EVİNDE KONAKLAMANIN AVANTAJLARI VAR'Veysel Karagöz de, "Pandemi sürecindeki bu yılbaşı kısıtlamasını değerlendirmek istedim, doğa ile buluştum. Stres yok, karmaşa yok, burada kendinizle baş başa kalma fırsatı buluyorsunuz. Dağ evlerinde konaklamanın avantajları var. Güzel bir izolasyon sağlıyorsunuz, kimseyle temasımız olmuyor" diye konuştu.'BU YIL KUTLAMA YOK, GELECEK YIL TELAFİSİNİ YAPACAĞIZ'

Rizem Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Dursun Canca ise, "Önceki yıllarda insanlar deniz, kum, güneş tatili için Akdeniz'i tercih ederken son yıllarda Doğu Karadeniz'e yayla turizmine ilgi arttı. Pandemi döneminde de, kısıtlamaların olduğu zamanlarda vatandaşlar daha fazla doğaya yöneldi. Dört günü ev içerisinde geçmek istemeyenler özellikle dağ evlerini, bungalovları tercih ediyorlar. Temiz havası, manzarası ve yağan karla birlikte Ayder'de kısıtlama sürecinde tüm konaklama tesisleri işler durumda. Misafirlerimiz tesis etrafında doğayla iç içe zaman geçirerek stres atma fırsatı bulacaklar, karın keyfini çıkaracaklar. Ayder'de önceki yıllarda yılbaşı kutlamaları bir hafta önceden başlardı, tulumlarla, horonlarla, çoban ateşleri yakılarak sabaha kadar eğlenceler sürerdi. Bu yıl maalesef eğlence yok. Bu hastalığın geçmesi ile beraber önümüzdeki yıl başında bunun telafisini fazlası ile yapacağız" dedi.


Yılbaşı tatili için tercih yaylalarda bungolavlar oldu
Yılbaşı tatili için tercih yaylalarda bungolavlar oldu
Yılbaşı tatili için tercih yaylalarda bungolavlar oldu
Yılbaşı tatili için tercih yaylalarda bungolavlar oldu
Yılbaşı tatili için tercih yaylalarda bungolavlar oldu
Yılbaşı tatili için tercih yaylalarda bungolavlar oldu
Yılbaşı tatili için tercih yaylalarda bungolavlar oldu
Yılbaşı tatili için tercih yaylalarda bungolavlar oldu
Yılbaşı tatili için tercih yaylalarda bungolavlar oldu
Yılbaşı tatili için tercih yaylalarda bungolavlar oldu
Yılbaşı tatili için tercih yaylalarda bungolavlar oldu
Yılbaşı tatili için tercih yaylalarda bungolavlar oldu
Yılbaşı tatili için tercih yaylalarda bungolavlar oldu
Yılbaşı tatili için tercih yaylalarda bungolavlar oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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