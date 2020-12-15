Yılbaşı sokağa sokağa çıkma yasağı saatleri! Sokağa çıkma saati ne zaman başlayacak? Hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri!
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Yılbaşı sokağa sokağa çıkma yasağı saatleri! Sokağa çıkma saati ne zaman başlayacak? Hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri!

15.12.2020 23:00 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:04
Yılbaşı sokağa sokağa çıkma yasağı saatleri! Sokağa çıkma saati ne zaman başlayacak? Hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri!

Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerden biri sokağa çıkma yasağı. Yılbaşı sokağa sokağa çıkma yasağı saatleri! Sokağa çıkma saati ne zaman başlayacak? Hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri!

2 haftadır devam eden sokağa çıkma yasağı saatleri nedir? Yılbaşı sokağasokağa çıkma yasağı saatleri! Sokağa çıkma saati ne zaman başlayacak? Hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri!

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Hafta içi sokağa çıkma yasağı Pazartesi saat 21.00 ile başlayıp ertesi gün 05.00 arası sokağa çıkma yasağı olmaktadır.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

Hafta sonu Cuma akşamı saat 21.00 ile Pazartesi sabahı 05.00 arasında olacaktır.

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