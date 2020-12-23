Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Yılbaşı yasağı hangi gün başlıyor?

Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor sorusu yeniden gündeme geldi. Bu yıl koronavirüs nedeniyle alınan yeni tedbirler kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Alınan yeni karara göre, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.

Yılbaşı yasağı ile ilgili karar geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısında verildi. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonu sokak kısıtlamasının uygulanacağı duyurulmuştu. 1 Ocak'ın Cuma gününe gelmesi ve resmi tatil olmasıyla birlikte kısıtlamaya dahil olup olmayacağı da aynı toplantıda netleştirildi. Peki, yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor, kaç gün olacak ve yılbaşı yasağında nereler açık?

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılbaşı yasağı, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak. Yasak, Perşembe günü saat 21:00'de başlayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05:00'te sona erecek.

YILBAŞI YASAĞI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Yasak, Perşembe günü saat 21:00'de başlayacak

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı

YILBAŞI YASAĞI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00'de başlayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05:00'te sona erecek. Yaklaşık 3,5 günlük kısıtlamada vatandaşlar yine ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

YILBAŞI YASAĞINDA NERELER AÇIK?

Hafta sonu sokak kısıtlamalarındaki benzer uygulama yılbaşı yasağında da olacak. Resmi tatil olan 1 Ocak 2021 Cuma günü ve 2 ile 3 Ocak'ta manav, bakkal, kasap, kuruyemişçi, fırın ve marketler belirli saatlerde açık olabilecekler. Vatandaşlar da kendilerine en yakın işletmeye giderek ihtiyaçlarını belirtilen saatler arasında karşılayabilecekler.

Geçtiğimiz günlerde alınan kararla birlikte sokak kısıtlamasının olduğu saatlerde alkol satışı yasaklanmıştı. Bu nedenle 31 Aralık 2020 Perşembe gününden itibaren tekel bayiler kaplı olacak, marketlerde ise alkol satışı yapılamayacak. Kısıtlamanın sona erdiği 4 Ocak 2021 Pazartesi gününden itibaren satışlar yine devam edecek.