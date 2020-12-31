Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak, saat kaçta başlayacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs tedbirleri kapsamında Yılbaşı için aldığı tedbir kararları bugün uygulanmaya başlıyor. Kafası karışan vatandaş; Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak, saat kaçta başlayacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? sorularını sormaya ve araştırmaya başladı. İşte cevaplar!

Türkiye Koronavirüs Tedbirleri kapsamında yapılan son kabine toplantısında Yılbaşı için sınırlamalar getirildi. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Yılbaşı kutlamaları ve toplanmaları için ciddi tedbirler alındığını duyurdu. Son yapılan açıklama sonrası vatandaşların aklında Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak, saat kaçta başlayacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? gibi sorular oluştu. İşte cevapları!

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yılbaşı kısıtlaması ve yılbaşı sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21:00'da başlayacak. Yılbaşı sokağa çıkma yasayı genelgesine göre, 2021 Yılbaşı tatili kaç gün olacak sorusu İçişleri Bakanlığı tarafından 3 gün olarak cevaplandırıldı. Yılbaşı izni 4 gece 3 gün olarak belirlendi. 31 Aralık Perşembe ve 4 Ocak Pazartesi aradı Yılbaşı tatili olarak resmi tatil ilan edildi. Buna göre 1 Ocak 2021 Cuma, 2 Ocak 2021 Cumartesi, 3 Ocak 2021 Pazar tüm gün, 4 Ocak 2021 Pazartesi ise 05:00'a kadar yılbaşı sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 2021 Pazartesi günü sabah 05:00'da son bulacak.