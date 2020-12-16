Yılbaşı sokağa çıkma yasağı kaç gün, kimleri kapsıyor? Son Dakika! Bakanlık Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge yayınladı!

14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan bazı yeni tedbir ve kısıtlama kararlarını duyurdu. Bu kararlar içerisinde yılbaşı sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması da vardı. Son yapılan açıklamalara göre yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki Yılbaşı sokağa çıkma kısıtlaması kaç gün olacak? Kimler Yılbaşı sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak?

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN OLACAK?

Son 1 yılda tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavirüsün daha da yayılmasını önlemek ve kontrolü sağlamak amacıyla yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu karar doğrultusunda bakanlığın açıkladığı genelgeye göre Yılbaşı'nda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Buna göre 31 Aralık, 1 Ocak, 2 Ocak ve 3 Ocak tarihlerinde herkese sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak! 31 Aralık Perşembe 21:00'da başlayan yasak 4 Ocak 05:00'a kadar devam edecek. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, " Böylece yılbaşı vesilesi ile toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Biliyorsunuz Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile enfeksiyonun önü alınmaya çalışılabilir" ifadeleriyle kısıtlamanın virüsün yayılmasını önleyeceğini belirtti.

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma kısıtlamasını 31 Aralık Perşembe günü 21.00'dan 4 Ocak Pazartesi günü 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacağını belirtti. "Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır." diye de sınırlamanın kimleri kapsadığını belirrti.