Yılbaşı Sofralarınıza Lezzet Katan Tarif!
Yılbaşı dendi mi akla ilk "yılbaşı sofrası" gelir. Kırmızı masa örtüsünün üzerine birbirinden lezzetli yemekler eşliğinde yenen yılbaşı yemeği damaklara tat, yeni yıla umut verir.
d.ream Akademi Profesyonel Şefleri'nin, 2018'e "merhaba" diyeceğiniz sofranızda sizler için hazırladığı pikan cevizi ve karalahana pestolu kestane çorba tarifini paylaşıyoruz. İyi yıllar!
Pesto için malzemeler:
200 gr. karalahana
Tuz
Su
30 gr. pikan cevizi
Zeytinyağı
15 gr. toz parmesan peyniri
1 diş sarımsak
Karabiber
Derin bir tencerede su kaynatın ve içine karalahanaları atın. 10 sn. beklettikten sonra
buzlu soğuk suyun içerisine alarak blanch edin. Yaprakları iyice kuruttuktan sonra
tüm malzemelerle birlikte robottan geçirin ve pesto haline getirin.
Kestane çorbası için malzemeler:
100 gr. kestane
Tuz
50 gr. arpacık soğan
Zeytinyağı
Muskat cevizi
Su
50 ml. krema
10 ml. beyaz şarap
2 diş sarımsak
Karabiber
Derin bir tencerede kaynayan suda kestaneleri haşlayın. Arpacık soğanı ve sarımsağı zeytinyağlı kızgın bir tavada soteleyin. Üzerine beyaz şarabı ilave edip kavurmaya devam edin. Alkolü uçtuktan sonra kremayı ekleyin. Ardından haşlanan kestanelere bir tutam rendelenmiş muskat cevizi ve 200 ml. su ilave edip pişirin. Malzemeler yumuşadıktan sonra tuz ve karabiber de ekleyin ve el blenderı yardımıyla çorba kıvamına getirin. Servis ederken üzerine hazırladığınız pikan cevizli karalahana pestosunu ilave edin.
Afiyet olsun!