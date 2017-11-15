Yılbaşı Sofralarınıza Lezzet Katan Tarif!

d.ream Akademi Profesyonel Şefleri'nin, 2018'e "merhaba" diyeceğiniz sofranızda sizler için hazırladığı pikan cevizi ve karalahana pestolu kestane çorba tarifini paylaşıyoruz. İyi yıllar!

Pesto için malzemeler:

200 gr. karalahana

Tuz

Su

30 gr. pikan cevizi

Zeytinyağı

15 gr. toz parmesan peyniri

1 diş sarımsak

Karabiber



Derin bir tencerede su kaynatın ve içine karalahanaları atın. 10 sn. beklettikten sonra

buzlu soğuk suyun içerisine alarak blanch edin. Yaprakları iyice kuruttuktan sonra

tüm malzemelerle birlikte robottan geçirin ve pesto haline getirin.



Kestane çorbası için malzemeler:



100 gr. kestane

Tuz

50 gr. arpacık soğan

Zeytinyağı

Muskat cevizi

Su

50 ml. krema

10 ml. beyaz şarap

2 diş sarımsak

Karabiber



Derin bir tencerede kaynayan suda kestaneleri haşlayın. Arpacık soğanı ve sarımsağı zeytinyağlı kızgın bir tavada soteleyin. Üzerine beyaz şarabı ilave edip kavurmaya devam edin. Alkolü uçtuktan sonra kremayı ekleyin. Ardından haşlanan kestanelere bir tutam rendelenmiş muskat cevizi ve 200 ml. su ilave edip pişirin. Malzemeler yumuşadıktan sonra tuz ve karabiber de ekleyin ve el blenderı yardımıyla çorba kıvamına getirin. Servis ederken üzerine hazırladığınız pikan cevizli karalahana pestosunu ilave edin.



Afiyet olsun!



