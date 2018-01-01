Yılbaşı Özel Çekilişinde Büyük İkramiyeyi Paylaşan Çeyreklerden Biri Kıbrıs'ta Çıktı

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde 61 Milyon liralık büyük ikramiye isabet eden çeyrek biletlerden biri Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çıktı.



Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık Yılbaşı Özel çekilişinde 61 Milyon liralık büyük ikramiye "9794035" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezi KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul olarak açıklandı.



Piyangonun dörtte bir talihlisinin ismi sır gibi saklanırken, Kıbrıs'ta bileti satan Milli Piyango seyyar bayii dört çocuk babası Taşer Kanlı, şanslı bileti kendisinin sattığını söyledi.



Kanlı, yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeye isabet eden bileti kendisinin sattığı için çok mutlu olduğunu belirterek, şanslı kişinin parayı güzel şekilde değerlendirmesini diledi.



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Kazanan bileti satan piyango seyyar bayii Taşer Kanlı'nın açıklaması - Lefkoşa