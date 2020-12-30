Yılbaşı öncesinde 102 litre sahte alkol ele geçirildi
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Yılbaşı öncesinde 102 litre sahte alkol ele geçirildi

30.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:42
Yılbaşı öncesinde 102 litre sahte alkol ele geçirildi

Tokat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesinde 102 litre sahte alkol geçirdi.

Tokat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesinde 102 litre sahte alkol geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Almus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul'dan 2 şahsın araç ile kaçak alkol getireceğini duyumunu aldı. Düzenlene operasyonda şüpheli araç takip edilerek yol kontrol devriyesi ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada 102 litre sahte bandrollü kaçak alkol ele geçirildi. Şüpheliler ile ilgili adli işlem başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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