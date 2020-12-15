- Yılbaşı öncesi vatandaşları zehirleyeceklerdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Yılbaşı öncesi vatandaşları zehirleyeceklerdi

15.12.2020 14:56 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:23

- Yılbaşı öncesi vatandaşları zehirleyeceklerdi Amasya'nın Merzifon ilçesinde sahte içki imal ve ticaretinden yakalanan 11 zanlıdan 8'i adliyeye sevk edildi.

- Yılbaşı öncesi vatandaşları zehirleyeceklerdi

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde sahte içki imal ve ticaretinden yakalanan 11 zanlıdan 8'i adliyeye sevk edildi.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte içki imal edip sattıkları belirlenen kişilere yönelik bir çalışma başlatmıştı.

Samsun'un Havza ilçesi ve Merzifon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, il dışından getirdikleri sahte içkileri yılbaşı öncesi vatandaşlara satan 11 kişi yakalanmış ve ele geçirilen çok sayıda kaçak içkiye el konulmuştu.

Sahte içki imal ve ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 11 şahıstan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki sekiz şahıs ise sağlık kontrolünden sonra Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldı.

- Yılbaşı öncesi vatandaşları zehirleyeceklerdi
- Yılbaşı öncesi vatandaşları zehirleyeceklerdi
- Yılbaşı öncesi vatandaşları zehirleyeceklerdi
- Yılbaşı öncesi vatandaşları zehirleyeceklerdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAŞAR BAŞKURT

İlgili Haberler

Yüzlerce kişiyi zehirleyeceklerdi, polis engel oldu
Yüzlerce kişiyi zehirleyeceklerdi, polis engel oldu
Yılbaşı için kaçak ağaç kesen şahıslara cezai işlem uygulandı
Yılbaşı için kaçak ağaç kesen şahıslara cezai işlem uygulandı
Yangının çıktığı apartmanda mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı
Yangının çıktığı apartmanda mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş
Magazin Demet Akbağ Serdar Ortaç Haluk Bilginer Tolgahan Sayışman
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Samet Aybaba Ali Palabıyık
Tüm Haberler S 400 Çocuk Ak Parti İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Yılbaşı öncesi vatandaşları zehirleyeceklerdi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 15:23:09. #1.15#
title