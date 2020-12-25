Yılbaşı öncesi Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda korona denetimi
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Yılbaşı öncesi Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda korona denetimi

25.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:42

Yılbaşı öncesi Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda korona denetimi Yaklaşan yılbaşı öncesinde Üsküdar Balıkçılar Çarşısında korona virüs denetimi yapıldı.

Yılbaşı öncesi Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda korona denetimi

İSTANBUL - Yaklaşan yılbaşı öncesinde Üsküdar Balıkçılar Çarşısında korona virüs denetimi yapıldı. Zabıta ekiplerince yapılan denetimde dükkan ve marketlerde salgına karşı alınan önlemler kontrol edildi.

Yılbaşına sayılı günler kala Üsküdar Balıkçılar Çarşısında korona virüsle mücadele kapsamında denetim yapıldı. Denetim zabıta ekiplerince yapıldı. Denetim kapsamında çevredeki dükkan ve marketlerde korona virüse karşı alınması gereken önlemlerin uygulanıp uygulanmadığı kontrol edildi. Hem esnafın hem de alışveriş yapan vatandaşın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığına bakıldı. Üsküdar Balıkçıla Çarşısı esnafı yapılan denetimlerden memnun olduklarını belirterek kurallara uyduklarını söyledi.

Yılbaşı öncesi Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda korona denetimi
Yılbaşı öncesi Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda korona denetimi
Yılbaşı öncesi Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda korona denetimi
Yılbaşı öncesi Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda korona denetimi
Yılbaşı öncesi Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda korona denetimi
Yılbaşı öncesi Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda korona denetimi
Yılbaşı öncesi Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda korona denetimi
Yılbaşı öncesi Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda korona denetimi
Yılbaşı öncesi Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda korona denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR

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