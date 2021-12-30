Yılbaşı öncesi ülke genelinde uygulama Aranan 1072 kişi yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yılbaşı öncesi ülke genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı 'Güven Huzur' uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 1072 kişinin yakalandığını ve 4 bin 980 litre kaçaksahte içki ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesi dün ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirdi. 15 bin 381 noktada gerçekleştirilen uygulamada; 57 bin 964 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli ile 216 dedektör köpeği görev aldı. Uygulamada, 7 bin 650 metruk bina ve 6 bin 630 park-bahçe kontrol edilirken 21 bin 410 umuma açık iş yeri denetlendi, 169 umuma açık iş yerine işlem uygulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1072 kişi yakalandı, hakkında kayıp ihbarı bulunan 4'ü çocuk 28 kişi de bulundu. Ayrıca 484 kişi gözaltına alındı ve 293 kişi hakkında adli-idari işlem yapıldı. Yol uygulaması da yapılan denetimler kapsamında; 162 bin 620 araç kontrol edildi, 26 bin 324 araca işlem yapıldı, 615 araç trafikten men edildi ve 61 aranan araç tespit edildi.

Uygulamada; ruhsatsız tabanca, kesici delici aletler ile muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra 15 bin 480 adet makaron, 457 kilo 900 gram kaçak tütün, 4 bin 980 litre kaçaksahte içki ilke 81 adet tarihi eser ele geçirildi. Ayrıca 193 devre mülk-devre tatil sektöründe faaliyet yürüten işletme denetlendi.