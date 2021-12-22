Yılbaşı öncesi sıkı denetim: Şarap fıçıları dizildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yılbaşı öncesi sıkı denetim: Şarap fıçıları dizildi

Yılbaşı öncesi sıkı denetim: Şarap fıçıları dizildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı denetim ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala şarap işletmelerini mercek altına aldı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı denetim ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala şarap işletmelerini mercek altına aldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı denetim ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler bu çerçevede alkollü içecek ve şarap işletmelerini mercek altında aldı.

Fıçılardan numune alındı

Şarap işletmesinde bulunan onlarca şarap fıçısı dizdirilerek tek tek denetlendi. Yılbaşı öncesinde şarap üretimi yapan işletmeler, gıda güvenliği ve insan sağlığı esas alınarak, sıkı denetime tabi tutuluyor. Denetlenen şarap işletmelerinden gıda mevzuatına uygunluğunu kontrol etmek amacıyla numuneler alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinde analiz ettiriliyor. - TEKİRDAĞ

Yılbaşı öncesi sıkı denetim: Şarap fıçıları dizildi

Yılbaşı öncesi sıkı denetim: Şarap fıçıları dizildi

Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna dalan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi

Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna dalan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title