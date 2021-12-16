Yılbaşı öncesi sahte içki şoku: 4 kişi hastanelik oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yılbaşı öncesi sahte içki şoku: 4 kişi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yılbaşı öncesi sahte içki şoku: 4 kişi hastanelik oldu Zonguldak'ta bilinç bulanıklığı, görme bozuklukları sebebiyle hastaneye başvuran 4 kişiden 1'i yoğun bakıma kaldırıldı.

ZONGULDAK (İHA) - Yılbaşı öncesi sahte içki şoku: 4 kişi hastanelik oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bilinç bulanıklığı, görme bozuklukları sebebiyle hastaneye başvuran 4 kişiden 1'i yoğun bakıma kaldırıldı. Diğer üç kişinin tedavisi sürüyor. Hastanelik olan dört kişinin sahte içkiden zehirlendikleri iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre A.Ç., M.B., M.Ç. ve U.K. bilinç bulanıklığı, görme bozukluğu, baş dönmesi şikayetleriyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde dört kişinin sahte içkiden zehirlendikleri iddia edildi. Hastanede tedavi altına alınanlardan M.B.'nin durumu ağırlaştı. Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan M.B.'nin entübe edildiği öne sürüldü. Dört kişinin hastanedeki tedavileri sürerken polis ekipleri de olayla ilgili başlattığı çalışmasını sürdürüyor.

Yılbaşı öncesi sahte içki şoku: 4 kişi hastanelik oldu

Yılbaşı öncesi sahte içki şoku: 4 kişi hastanelik oldu

Yılbaşı öncesi sahte içki şoku: 4 kişi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title