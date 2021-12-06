Yılbaşı öncesi sahte içki operasyon... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyon... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyon... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildiANKARA Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yılbaşı öncesi sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yaptıkları çalışmalarda 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi.

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyon... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi

ANKARA Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yılbaşı öncesi sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yaptıkları çalışmalarda 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, yılbaşı öncesi halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik operasyonda Yenimahalle ilçesinde yapılan çalışmalarda 5607 SKM suçundan 1 şahıs yakalandı. Düzenlenen operasyonda 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi.

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyon... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyon... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyon... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title