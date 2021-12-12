Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 7 bin 600 litre sahte alkol ele geçirildi - Haberler
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Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 7 bin 600 litre sahte alkol ele geçirildi

Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 7 bin 600 litre sahte alkol ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'de yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki üretiminin önüne geçmek için çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları operasyonla bir depoda 7 bin 600 litre sahte alkol ele geçirdi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki üretiminin önüne geçmek için çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları operasyonla bir depoda 7 bin 600 litre sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde üretilen sahte ve kaçak alkolün önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Dilovası ilçesinde sahte ve kaçak etil alkol imalatı yapılan depoya baskın düzenlendi. Yapılan baskında; 7 bin 600 litre etil alkol, 31 bin adet kapak, 18 bin 600 adet boş şişe, 2 adet 5 bin litrelik plastik tank, 2 adet 3 tonluk plastik tank, 1 adet fan soğutucu, 2 adet ısıtma kazanı, 1 adet şişeleme ve etiketleme ünitesi, 7 bin adet etiket, 2 adet bin litrelik IBC tank ele geçirildi.

Olayla ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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