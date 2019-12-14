Yılbaşı öncesi operasyon: 31 kilogram esrar ele geçirildi

14.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:50

Bağcılar'da uyuşturucuya göz açtırmayan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları bir araçta ve sürücünün evinde yaptığı aramalarda yaklaşık 31 kilogram uyuşturucu madde ve 254 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zehir tacirinin uyuşturucuyu hediye paketi olarak taşıdığı ve madde isteyenlere yılbaşı paketi şeklinde sattığı öğrenildi.

Bağcılar'da halkın huzur ve güvenliği için aralıksız çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde ilçe kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü sırada Yavuz Selim Mahallesi 1017 Sokakta bir aracın durumundan şüphelendi. Şüphe üzerine aracı durduran İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sürücüsünü etkisiz hale getirdikten sonra üst aramasını yaptı. Şahsın üstünde herhangi bir şey bulunamaması üzerine ekipler, araçta arama yapmaya başladı. Yapılan aramalarda polis, hediye paketi şeklinde 1 kilogram 120 gram toz esrar ele geçirdi. Maddelerin bulunması üzerine Refik K.'yı(46) gözaltına alan polis, evine de baskın düzenlendi.

31 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramalarda ise yaklaşık 30 kilogram toz esrar ile 254 adet ecstasy hap, cep telefonu, hassas terazi, harddisk görünümlü hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen yaklaşık 6 bin lira ele geçirildi. Aramaların tamamlanmasının ardından gözaltına alınmış olan şahıs emniyete götürüldü.

UYUŞTURUCUYU YILBAŞI ŞEKLİNDE TAŞIMIŞ

Öte yandan, şahsın uyuşturucu maddeyi, hediye paketi şeklinde taşıdığı, aldığı siparişi yılbaşı yaklaştığından dolayı dikkat çekmemek adına hediye paketi şeklinde isteyene sattığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Refik K. Bağcılar polisi tarafından adliyeye sevk edildi.

(Doğan Can Cesur - Armağan Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA