- Yılbaşı öncesi Marmaris'e ve Datça'ya giriş yapan tüm araçlar denetleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Yılbaşı öncesi Marmaris'e ve Datça'ya giriş yapan tüm araçlar denetleniyor

30.12.2020 09:52 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:27

- Yılbaşı öncesi Marmaris'e ve Datça'ya giriş yapan tüm araçlar denetleniyor Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerine karayolu ile tek giriş yolu olan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yılbaşı öncesi denetimler artırıldı.

- Yılbaşı öncesi Marmaris'e ve Datça'ya giriş yapan tüm araçlar denetleniyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerine karayolu ile tek giriş yolu olan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yılbaşı öncesi denetimler artırıldı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu noktada Jandarma ve Emniyet ekipleri binlerce araç kontrol etti.

Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda korona virüsünün yaygınlığını önlemeye yönelik alınan tedbirler kapsamında normal zamanda da her gün yapılan rutin güvenlik denetimleri, yılbaşı öncesi sıklaştırıldı. 29 Aralık'tan itibaren 24 saat denetim başlatan jandarma ekipleri, sürücülerin ve toplu taşıma araçlarındaki yolcuların evraklarını inceledi.

Marmaris ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çetibeli Jandarma kontrol noktasında Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik, asayiş ve KOM ekipleri de denetimlere katıldı. Araçların içleri, bagajları jandarma ve polis köpekleri ile arandı.

Marmaris'ten Akyaka'ya dönüş yolunda Marmaris Bölge Trafik İstasyonu ekipleri özellikle toplu taşıma araçlarını ve yük kamyonlarını kontroller yaptılar. İstanbul'dan arkadaşlarının yanına geldiğini belirten vatandaş "Arkadaşımızı görmeye geldik döneceğiz" dedi.

Marmaris'e gelen Sosyal medya fenomeni Rotasız Baran da "İzmir'den geliyorum buraya gelene kadar hiçbir kontrole rastlamadım, gayet güzel ve gerekli bir uygulama" dedi. Kendi tasarladığı karavanı ile tüm ülkeyi gezen Baran'ın karavanı vatandaşlarında ilgisini çekti evrakları incelenirken bazı vatandaşlarda karavanın önünde fotoğraf çektirdi.

Denetimlerin 1 hafta daha sıkı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

- Yılbaşı öncesi Marmaris'e ve Datça'ya giriş yapan tüm araçlar denetleniyor
- Yılbaşı öncesi Marmaris'e ve Datça'ya giriş yapan tüm araçlar denetleniyor
- Yılbaşı öncesi Marmaris'e ve Datça'ya giriş yapan tüm araçlar denetleniyor
- Yılbaşı öncesi Marmaris'e ve Datça'ya giriş yapan tüm araçlar denetleniyor
- Yılbaşı öncesi Marmaris'e ve Datça'ya giriş yapan tüm araçlar denetleniyor
- Yılbaşı öncesi Marmaris'e ve Datça'ya giriş yapan tüm araçlar denetleniyor
- Yılbaşı öncesi Marmaris'e ve Datça'ya giriş yapan tüm araçlar denetleniyor
- Yılbaşı öncesi Marmaris'e ve Datça'ya giriş yapan tüm araçlar denetleniyor
- Yılbaşı öncesi Marmaris'e ve Datça'ya giriş yapan tüm araçlar denetleniyor
- Yılbaşı öncesi Marmaris'e ve Datça'ya giriş yapan tüm araçlar denetleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Öznur Çalık Cahit Özkan Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Can Bartu Okan Buruk Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Erkek Sakarya Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Yılbaşı öncesi Marmaris'e ve Datça'ya giriş yapan tüm araçlar denetleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 10:27:56. #1.14#
title