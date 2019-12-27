Yılbaşı öncesi Manisa'da sahte içki operasyonu

27.12.2019 18:39 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:48

Manisa polisi tarafından düzenlenen operasyonla yılbaşında piyasaya sürüleceği tahmin edilen çok miktarda sahte içki ele geçirildi.



Türkiye genelinde başlatılan "ALKOL" kod adlı operasyon kapsamında Manisa'nın Salihli, Akhisar, Gördes ve Alaşehir ilçelerinde de operasyon düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 23 personelin katılımıyla 8 iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda Alaşehir ilçesinde bir iş yerinde 11 adet 1 litrelik etil alkol, Gördes ilçesinde 2 işyerinde 51 adet 1 er litrelik etil alkol, 31 adet 1 litrelik plastik şişelerde rakı, 354 adet alkol aroması, 409 adet cinsel içerikli ilaç ile 42 adet 7.65 çapında tabanca mermisi, Salihli ilçesinde 1 işyerinde toplamda 26,5 litre sahte içki, Akhisar ilçesinde 2 işyerinde toplamda 408 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda toplamda, 466 litre sahte içki, 62 litre etil alkol, 354 adet alkol aroması 409 adet cinsel içerikli ilaç, 42 adet 7.65 çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Öte yandan 6 şahsa da adli işlem yapıldı.



Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA