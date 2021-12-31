Yılbaşı öncesi kontroller yapıldı
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars Valisi Türker Öksüz'ün huzur evini ziyaret etmesi Kars Valisi Türker Öksüz'ün uygulama noktalarını ziyaret etmesi Vali Türker Öksüz'ün açıklaması KARS - Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 2021'in son saatlerinde görevi başında olan polis, jandarma ve acil sağlık...
KARS (AA) - Kars Valisi Türker Öksüz'ün huzur evini ziyaret etmesi
Kars Valisi Türker Öksüz'ün uygulama noktalarını ziyaret etmesi
Vali Türker Öksüz'ün açıklaması KARS - Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 2021'in son saatlerinde görevi başında olan polis, jandarma ve acil sağlık ekiplerini ziyaret etti.