Yılbaşı öncesi kontroller yapıldı - Haberler
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Yılbaşı öncesi kontroller yapıldı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars Valisi Türker Öksüz'ün huzur evini ziyaret etmesi Kars Valisi Türker Öksüz'ün uygulama noktalarını ziyaret etmesi Vali Türker Öksüz'ün açıklaması KARS - Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 2021'in son saatlerinde görevi başında olan polis, jandarma ve acil sağlık...

KARS (AA) - Kars Valisi Türker Öksüz'ün huzur evini ziyaret etmesi

Kars Valisi Türker Öksüz'ün uygulama noktalarını ziyaret etmesi

Vali Türker Öksüz'ün açıklaması KARS - Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 2021'in son saatlerinde görevi başında olan polis, jandarma ve acil sağlık ekiplerini ziyaret etti.

Yılbaşı öncesi kontroller yapıldı

Yılbaşı öncesi kontroller yapıldı

Yılbaşı öncesi kontroller yapıldı

Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Polis herkesi tek tek aradı

Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Polis herkesi tek tek aradı

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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