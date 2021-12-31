Yılbaşı öncesi kontroller yapıldı

ERZURUM (AA) - Yılbaşı öncesi görevleri başında olan personeller ziyaret edildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, beraberinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ile Erzurum-Erzincan kara yolundaki Aşkale Uygulama Noktasını ziyaret etti.

Burada görev alan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı personelle görüşen Memiş, narkotik arama köpeği "Zeta"yı sevdi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında yaklaşık 15 derece olduğu kentte görev alan ekiplere teşekkür eden Memiş, tüm ekiplerin başarılı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Memiş, ayrıca tüm acil çağrı ihbarlarının toplandığı 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ekiplerinin görev yaptığı Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada çalışan ilgili kurum personeliyle sohbet eden Memiş, görevliliere çalışmalarında başarılar diledi.

Memiş, ziyaretlerde çalışanların yeni yıllarını kutlayarak, tatlı ikram etti.

Ayrıca kent genelinde güvenlik güçleri tarafından uygulamalar ve denetimler yapıldı.