KOCAELİ (İHA) - Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu... 7 bin 600 litrelik etil alkol ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkollü içecek kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, sahte ve kaçak alkollü içecek kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalar yaptı. 10 Aralık günü Dilovası ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde; 7 bin 600 litre Etil Alkol, 31 bin adet kapak, 18 bin 600 adet boş şişe, 2 adet 5 bin litrelik plastik tank, 2 adet 3 tonluk plastik tank, 1 adet fan soğutucu, 2 adet ısıtma kazanı, 1 adet şişeleme ve etiketleme ünitesi, 7 bin adet etiket, 2 adet bin litrelik IBC tank ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili bir kişinin gözaltına alınarak tahkikata başlandığı öğrenildi.