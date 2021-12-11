Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkollü içecek kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkollü içecek kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, sahte ve kaçak alkollü içecek kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalar yaptı. 10 Aralık günü Dilovası ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde; 7 bin 600 litre Etil Alkol, 31 bin adet kapak, 18 bin 600 adet boş şişe, 2 adet 5 bin litrelik plastik tank, 2 adet 3 tonluk plastik tank, 1 adet fan soğutucu, 2 adet ısıtma kazanı, 1 adet şişeleme ve etiketleme ünitesi, 7 bin adet etiket, 2 adet bin litrelik IBC tank ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili bir kişinin gözaltına alınarak tahkikata başlandığı öğrenildi. - KOCAELİ

Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Acil servisteki patlama hemşireler arasındaki şakalaşmadan kaynaklandı iddiası! Dehşet anları kamerada

Acil servisteki patlama hemşireler arasındaki şakalaşmadan kaynaklandı iddiası! Dehşet anları kamerada

 Cani adam, öldürüp cesedini yaktığı kameramanın ailesinden özür diledi

Cani adam, öldürüp cesedini yaktığı kameramanın ailesinden özür diledi

 'Sana eşcinsel cinler musallat olmuş' sözleriyle bir genci istismar eden 'hoca' tutuklanarak cezaevine gönderildi

"Sana eşcinsel cinler musallat olmuş" sözleriyle bir genci istismar eden "hoca" tutuklanarak cezaevine gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title