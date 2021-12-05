Yılbaşı öncesi kaçak çam ağacı kesimine sıkı denetim

Yılbaşına sayılı günler kala Ankara'da kaçak çam ağacı kesimine karşı denetimler arttırıldı. Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kaçak ağaç kesimine karşı sürekli devriye geziyor. Ekipler, ormanlık bölgede bir de kaçak ağaç kesimi ile ilgili tatbikat yaptı. Senaryo gereği, ormanda devriye gezen ekipler duydukları motorlu testere sesi ile belirlenen alana ilerledi. Kaçak ağaç kesmeye çalışan bir kişi, ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Altınkaya, ormanların kolay yetişmediğine dikkat çekerek, "Bu ağaçlar; büyük emeklerle, zahmetlerle, uzun sürede yetişiyor. Vatandaşlarımızın bir günlük eğlence, zevk için ağaçları kesmesi bizi üzüyor. Bizim fidanlıklarımız var, burada yetiştirdiğimiz fidanlarımız var, saksılı olarak bu fidanları değerlendirebilirler. Orman teşkilatı olarak geniş alanlara hitap ediyoruz, koruma ekiplerimiz, araçlarımız sayılı, her an her bölgede bulunamayabiliyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızdan isteğimiz; kesim olayına şahit oldukları durumda '112' bizim ihbar hattımız, oraya ulaşıp bulundukları bölgeyi belirterek bizlere yardımcı olabilirler. Yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girmelerini istiyorum. Biz de burada bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatta da orman muhafaza memurlarımızın bu tür vakalar ile karşılaştıklarında neler yapması gerektiği, hangi süreleri izlemesi gerektiği hakkında deneyim sahibi oldular" ifadelerini kullandı.