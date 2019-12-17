Yılbaşı öncesi İzmir'de kaçak içki operasyonu
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Yılbaşı öncesi İzmir'de kaçak içki operasyonu

İzmir'in Selçuk ilçesinde, yılbaşı öncesi jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda bandrolsüz kaçak şarap ele geçirildi.

17.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:20
Yılbaşı öncesi İzmir'de kaçak içki operasyonu

'in ilçesinde, yılbaşı öncesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda bandrolsüz kaçak şarap ele geçirildi.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selçuk ilçesi Şirince Mahallesi'nde bir şarap evinde bandrolsüz şarap bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, söz konusu adreste yaptığı aramada plastik bidon ve cam şişeler içerisinde bandrolsüz şarap bulunduğunu tespit ederek içkilere el koydu.


Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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