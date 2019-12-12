: Yılbaşı öncesi istanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu

12.12.2019 06:35 | Son Güncelleme: 12.12.2019 06:38

Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde eşzamanlı sahte içki operasyonu yapıldı, 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunan operasyonda, 200 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi.

Polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen 147 adrese operasyonlar yapılıyor. Operadyon kapsamında tonlarca alkol, binlerce şişe sahte içki, etiket ve şişe ele geçirildi. Operasyonda şimdiye kadar 200 tonun üzerinde sahte alkol ele geçirildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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