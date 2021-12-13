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Yılbaşı öncesi iş yerleri mercek altında

Yılbaşı öncesi iş yerleri mercek altında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Yeni yıla sayılı günler kala Mamak Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından iş yerleri mercek altına alındı.

ANKARA (İHA) - Yeni yıla sayılı günler kala Mamak Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından iş yerleri mercek altına alındı.

Yeni yıla sayılı günler kala Ankara Mamak Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından iş yerleri mercek altına alındı. Vatandaşların hijyenik ve sağlık koşullarına uygun tüketim yapabilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle, gıdaların tazelikleri, ambalajları, imal ve son kullanma tarihlerini gözden geçiren Mamak Zabıtası, işletmecilere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verirken, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda da çalışanları uyardı.

Asıl amacımız sağlık

Bölgedeki denetimlerin sık sık devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Murat Köse, "Asıl amacımız Mamaklıların sağlığını korumak. Rutin olarak yaptığımız denetimleri yeni yıla sayılı günler kala daha da artırdık. Vatandaşımızın sağlığını tehdit edecek muhtemel unsurlar konusunda ekiplerimiz gerekli incelemeleri sürdürmeye devam edecek" dedi. - ANKARA

Yılbaşı öncesi iş yerleri mercek altında

Yılbaşı öncesi iş yerleri mercek altında

Yılbaşı öncesi iş yerleri mercek altında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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