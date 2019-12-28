Yılbaşı öncesi 'Hediye Fest', ilgi gördü

28.12.2019 09:05 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:06

İZMİR'in Bostanlı Pazaryeri'nde, ilk kez düzenlenen 'İzmir Hediye Fest 2019'da, birbirinden farklı ve uygun fiyatlı ürünler katılımcılardan ilgi gördü. Yılbaşı öncesi festivale gelen ziyaretçiler, yılbaşı süslerinden el yapımı çantalara, birçok ürünü uygun fiyata aldı.

Bostanlı Pazaryeri'nde bu yıl ilki düzenlenen 'İzmir Hediye Fest 2019'da birbirinden farklı ve her cebe uygun yılbaşı hediyelikleri satışa sunuldu. Yöresel ürünlerden el yapımı çantalara, yılbaşı süslerinden rengarenk takılara birçok ürünün bulunduğu festival, ilgi gördü. Festivalde en çok ilgi çeken, zeytin ağacından yapılan kaseler ve içinde kuru çiçeklerin bulunduğu kolyeler oldu. 31 Aralık'a kadar devam eden festivalde, ziyaretçiler sevdiklerine en güzel ve uygun fiyatlı hediyelikleri bulabilecek.

Festivalin organizatörlerinden Nihat Ak, "İnsanlara cep yakmayan hediyelikler sunabilmek istedik, mutlu olsunlar istedik. Örf ve adetlerinden vazgeçmek istemiyorlar, sevdiklerine hediye almak istiyorlar. Hayat şartları ne olursa olsun, ister 5 TL'lik, ister 50 TL'lik hediyeler bulabiliyorlar. Esnaf arkadaşlarımız da çok umutlu olduklarını bize ilettiler. İlk günden memnunlar" diye konuştu.SANATSAL ÜRÜNLER DİKKAT ÇEKİYORKendi yaptığı ürünlerin satışını yapan Öykü Koçaş, "Epoksiyle yaptığım takıların içine begonvil ve papatya gibi gerçek çiçekler ve gerçek denizyıldızları koyuyorum. Aynı zamanda zeytin ağacından kaseler yapıyorum. Tamamen doğal ve kimyasal kullanılmadı. Kokusu bile müthiş. Gıdayla temas edebilir. Bugün ilgi güzel, yılbaşı yaklaştığı için bakmaya geliyorlar. Benim ürünlerimi çok beğeniyorlar, çok ilgi görüyor. 5 ila 150 TL'ye kadar farklı ürünler satıyoruz" dedi.Hasır çanta yapan Pınar Sönmez ise, "Hepsi el yapımı. Hasır, halat ve örgüden yapıyorum. Hep doğal ürün kullanıyorum. Tüm İzmir halkını bekliyoruz. Ürünlerimi 40 ile 100 TL arasında değişen fiyatlarda satıyorum" ifadelerini kullandı.

Pazaryerinde alışveriş yapan Güllü Ayaz da, "Daha çok sanatsal şeyler dikkatimi çekiyor, ben de sanatla ilgileniyorum. Kızlarıma hediye almayı düşünüyorum. Bakmaya devam ediyorum, renkli ürünler var" dedi.

Kaynak: DHA