YILBAŞI ÖNCESİ EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 6 DEAŞ'LI YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YILBAŞI ÖNCESİ EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 6 DEAŞ'LI YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN ve Adana'da, yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptığı ve DEAŞ terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

MERSİN (DHA) - MERSİN ve Adana'da, yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptığı ve DEAŞ terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirlenen 6 şüpheliyi yakalamak için şafak operasyonu düzenledi. Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekiplerince Mersin ve Adana'da 6 adrese eş zamanlı operasyonda, yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olan 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana da el koyuldu. Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

YILBAŞI ÖNCESİ EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 6 DEAŞ'LI YAKALANDI

YILBAŞI ÖNCESİ EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 6 DEAŞ'LI YAKALANDI

YILBAŞI ÖNCESİ EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 6 DEAŞ'LI YAKALANDI

Tufanbeyli'de eğitime verilen ara 1 gün uzatıldı

Tufanbeyli'de eğitime verilen ara 1 gün uzatıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title