Yılbaşı öncesi dev sahte içki operasyonu: 107 gözaltı
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Yılbaşı öncesi dev sahte içki operasyonu: 107 gözaltı

Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde yapılan sahte içki operasyonunda 107 şüpheli gözaltına alındı.

12.12.2019 08:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:50
Yılbaşı öncesi dev sahte içki operasyonu: 107 gözaltı

öncesi merkezli 8 ilde yapılan sahte içki operasyonunda 107 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık, Organize, Mali ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirledikleri sahte içki üretilen imalathanelere ve sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere ait adreslere baskın düzenledi. 142 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 107 kişi gözaltına alındı.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA
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