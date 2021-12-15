Son dakika haber: Yılbaşı öncesi dev operasyon: 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Son dakika haber: Yılbaşı öncesi dev operasyon: 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Yılbaşı öncesi dev operasyon: 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik dev operasyon gerçekleştirildi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Yılbaşı öncesi dev operasyon: 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik dev operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü kaçak/sahte alkollü içki satışının/imalatının deşifre edilmesi ve yılbaşı öncesinde sahte alkol kullanıma bağlı yaşanacak muhtemel olayların önlenmesi adına Süleymanpaşa ve Çorlu İlçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 59 şişe sahte alkollü içki, 1 ton 270 litre sahte alkollü içki, 2 adet içki yapımında kullanılan imbik ve kazan ele geçirilerek, 1 adet sahte içki imalathanesi deşifre edildi.

Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Son dakika haber: Yılbaşı öncesi dev operasyon: 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika haber: Yılbaşı öncesi dev operasyon: 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika haber: Yılbaşı öncesi dev operasyon: 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika haber: Yılbaşı öncesi dev operasyon: 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi

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İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri

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