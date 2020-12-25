Yılbaşı öncesi DEAŞ ve El Kaide uzantılı örgütlere operasyon: 7 gözaltı
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Yılbaşı öncesi DEAŞ ve El Kaide uzantılı örgütlere operasyon: 7 gözaltı

25.12.2020 10:38 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:46
Yılbaşı öncesi DEAŞ ve El Kaide uzantılı örgütlere operasyon: 7 gözaltı

İstanbul'da gece DEAŞ ve El Kaide uzantılı radikal selefi örgütlere yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da gece DEAŞ ve El Kaide uzantılı radikal selefi örgütlere yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele ekipleri ve Özel Harekat Polislerinden oluşan özel tim, yaklaşan yılbaşı öncesi kentteki DEAŞ ve El Kaide'nin farklı uzantılarına yönelik gece saatlerinde nokta operasyonu düzenlemişti.

Aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ ve El Kaide uzantılı Heyeti Tahrir Şam, Fetih Cephesi, El Nusra ve Hürasettin Tugayları (HAD) gibi terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin yakalanması için gece saatlerinde Esenyurt, Bağcılar, Fatih, Küçükçekmece, Şişli ve Sultanbeyli'de 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 4'ü yabancı, üçü Türk olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan yabancıların, Asya ve Ortadoğu kökenli oldukları öğrenilirken, zanlıların, Suriye, Yemen ve Irak gibi çatışmalı ülkelere girip çıktıkları ve buralarda eyleme katılan radikal terör örgütlerine yardım, yataklık ve lojistik destek sağlamakla suçlanıyor.

Güvenlik birimleri, gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şubesine getirililen 7 şüphelinin, Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceklerini değerlendiriyor.

Öte yandan, radikal akımlara yakın kentteki yabancıların uzun süredir izlendiğini aktaran güvenlik kaynakları, El Kaide'den ayrılan El Nusra ve Heyeti Tahrir Şam gibi diğer radikal grupların da emniyet birimlerince takip altında tutuldukları kaydedildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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