Yılbaşı öncesi Bodrum'a uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
İstanbul'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine uyuşturucu getirmeye çalışan bir kişi, narkotik polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.
BODRUM, MUĞLA (İHA) - İstanbul'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine uyuşturucu getirmeye çalışan bir kişi, narkotik polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yürüttükleri saha çalışmalarında yılbaşı öncesinde D.Ö. isimli şahsın İstanbul ilinden Bodrum'a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan ekipler, Torba uygulama noktasında şahsın ilçeye geldiği otobüsü durdurdu. Otobüs içerisinde yakalanan D.Ö. isimli şahsın yapılan üst aramasında, net ağırlığı 50 gr. olan kokain maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan şahsın, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. - MUĞLA
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