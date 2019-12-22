Yılbaşı öncesi bin litre kaçak içki ele geçirildi

22.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:13

Adana polisi, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki denetimlerini artırdı. Bu kapsamda yapılan çalışmada bin litre kaçak içki ele geçirildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amiriliği ekipleri, Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'nde bir adreste kaçak içki imal edildiği ve yılbaşı öncesi piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Adrese operasyon yapan polis, evin bir bölümünün imalathaneye çevrilerek içki üretildiğini saptadı. Yapılan aramalarda bin litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi Z.K. gözaltına alındı. Zanlı, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Polis, içkileri olay yerinde imha etti. - ADANA

Kaynak: İHA