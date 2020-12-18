Son dakika... Yılbaşı öncesi 9 ilde dev sahte içki operasyonu: 51 gözaltı
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Son dakika... Yılbaşı öncesi 9 ilde dev sahte içki operasyonu: 51 gözaltı

18.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:19
Son dakika... Yılbaşı öncesi 9 ilde dev sahte içki operasyonu: 51 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İSTANBUL merkezli toplam 9 ilde sahte içki üretimi yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 51 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL merkezli toplam 9 ilde sahte içki üretimi yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 51 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 6 ton sahte içki ele geçirildi. 6 aydır teknik ve fiziki takip altında tutulan suç örgütüne yapılan operasyonlarda toplamda 88 ton sahte içki ele geçirildiği öğrenildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri organize şekilde üreten ve satışını yapan suç örgütünü yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki takibe aldı. Örgütün Silivri'de ve diğer illerde kurdukları tesislerde sahte içki üretimi ve satışı yaptığını belirleyen polis ekipleri örgüt üyelerinin yakalanmak için harekete geçti. İstanbul merkezli Mersin, Niğde, Bilecik, Giresun, Kocaeli, Samsun, Muğla, Antalya olmak üzere toplam 9  ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 63 şüpheliden aralarında örgüt lideri Murat Y.'nin de olduğu  51 kişi gözaltına alındı. Son yapılan operasyonda Silivri'de kurulan imalathanede 6 ton sahte içki ele geçirildi.  Suç örgütü üyelerinin metil alkolü dev tanklarında kaynatıp damıtarak tersiyer butil alkol (TBA) elde ettikleri öğrenildi. Yine şüphelilerin sahte içkileri 'kaçak içki' gibi göstermek için file ve kolilere koydukları bir havayolu şirketine ait etiket yapıştırdıkları tespit edildi. 6 aylık süreçte suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 16 bin 600 adet sahte içki etiketi, 3 milyon 763 bin sahte bandrol, 16 bin 500 satışa hazır içki şişesi, 196 bin boş şişe ile 88 ton sahte içki ele geçirildi. Yine yapılan aramalarda pompalı silah ve kuru sıkı tabanca ile sahte içki üretiminde kullanılan alet ve makinelere el konuldu. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri sürerken, operasyon anı ve imalathanede yapılan aramalar polis kamerasına yansıdı. 


Son dakika... Yılbaşı öncesi 9 ilde dev sahte içki operasyonu: 51 gözaltı
Son dakika... Yılbaşı öncesi 9 ilde dev sahte içki operasyonu: 51 gözaltı
Son dakika... Yılbaşı öncesi 9 ilde dev sahte içki operasyonu: 51 gözaltı
Son dakika... Yılbaşı öncesi 9 ilde dev sahte içki operasyonu: 51 gözaltı
Son dakika... Yılbaşı öncesi 9 ilde dev sahte içki operasyonu: 51 gözaltı
Son dakika... Yılbaşı öncesi 9 ilde dev sahte içki operasyonu: 51 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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