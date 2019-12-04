Yılbaşı öncesi 3 bin 281 litre kaçak içki ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » Yılbaşı öncesi 3 bin 281 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler

Yılbaşı öncesi 3 bin 281 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli İ Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşına sayılı günler kala Vize İlçesinde, 3 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 bin 281 litre kaçak alkollü içki ele geçirdi.

04.12.2019 12:37 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:44
Yılbaşı öncesi 3 bin 281 litre kaçak içki ele geçirildi

İ Komutanlığı ekipleri yılbaşına sayılı günler kala İlçesinde, 3 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 bin 281 litre kaçak alkollü içki ele geçirdi.


Kırklareli İ Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde Kırklareli'nin Vize İlçesinde 3 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 bin 281 litre kaçak alkollü içki, adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 81 adet kullanıma uygun TAPDK bandrollü kapüşon ele geçirildi. Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken suç unsuru malzemelere el konuldu.


Kırklareli İ Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler