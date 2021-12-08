Her yıl büyük organizasyonlarla kutlanan yılbaşı bu yıl da merakla bekleniyor ve Yılbaşı ne zaman kutlanacak araştırılıyor. Yılbaşı ne zaman kutlanacak?

YILBAŞI NE ZAMAN KUTLANACAK?

2021'in son günü 31 Aralık Cuma gecesi yeni yıla girilecek ve 1 Ocak Cumartesi 2022'nin ilk günü olacak. 31 Aralık'ı1 Aocak2a bağlayan Cuma gecesiise çeşitli etkinlikler yapılarak bu özel an kutlanacak.

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir. Yılbaşı, Jülyen takvimine göre Hristiyanlık öncesi Roma'da, Ocak ayının da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı. Hristiyan aleminin Miladi takviminde bir tarih olarak, halen Anglikan ve Lutheran Kilisesi'nde İsa'nın Adlandırma ve Sünnet Bayramı olarak ayinlerle kutlanır.

Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır, genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.

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