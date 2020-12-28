Yılbaşı nasıl yazılır? TDK'ya göre yılbaşı ayrı mı bitişik mi yazılır?

Yazılışı en çok merak edilen kelimelerin başında Yılbaşı geliyor. Peki yılbaşı kelimesi ayrı mı yazılır bitişik mi? Yılbaşı nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'na göre yılbaşı kelimesi ayrı mı yazılır birleşik mi?