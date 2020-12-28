Yılbaşı nasıl yazılır? TDK'ya göre yılbaşı ayrı mı bitişik mi yazılır?
28.12.2020 14:56 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:00
Yazılışı en çok merak edilen kelimelerin başında Yılbaşı geliyor. Peki yılbaşı kelimesi ayrı mı yazılır bitişik mi? Yılbaşı nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'na göre yılbaşı kelimesi ayrı mı yazılır birleşik mi?
Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yılbaşı kelimesinin yazılışı da tartışma konusu oldu. Peki yılbaşı ayrı mı yazılır birleşik mi? Cevabı haberimizde.
YILBAŞI NASIL YAZILIR? AYRI MI BİTİŞİK Mİ?
Türk Dil Kurumu'na göre yılbaşı kelimesi "Yılbaşı" şeklinde bitişik yazılır. Yılbaşı "Ocak ayının birinci günü." anlamına gelmektedir.
Doğru yazılışı : Yılbaşı
Hatalı yazılışı : Yıl başı
YILBAŞI NEDİR?
Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir.