Yılbaşı kutlamalarında Papa'dan skandal

01.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:43

Papa Francis, yılbaşı kutlamaları sırasında elini çeken kadından kurtulmak için kadının eline vurdu.



Yeni yılın ilk skandalı, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'ten geldi. Vatikan'da bulunan Aziz Petrus Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalara katılan Papa Francis, yüzlerce kişiyle bir araya geldi. Kendisini bekleyenleri tek tek selamlayan Papa, insanlarla tokalaşarak ilerlediği esnada bir kadının elini sertçe çekiştirmesi ile şoke oldu. Gülümsediği anda yüzünün asıldığı gözlemlenen Papa Francis, elini kadından kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kadının kendini çekmesiyle sersemlediği ve kızdığı görülen Papa, çareyi kadının eline vurmakta buldu. - VATIKAN

Kaynak: İHA